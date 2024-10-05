قائد الجيش الإيراني: حزب الله أصبح أقوى ويكبّد العدو يوميًا خسائر فادحة بعدما اعتقد الصهاينة انهم دمروه باغتيال نصرالله

اشار قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الى ان الصهاينة يعتقدون أنّهم دمروا حزب الله باغتيال امين عام حزبالله الشهيد السيد حسن نصر الله وبقية القادة، لكنّ الميدان يقول إنّ حزب الله أصبح أقوى ويكبّد العدو يوميًا خسائر فادحة.

ولفت موسوي في حديث لقناة "المسيرة" اليمنية، الى اننا "فقدنا شخصية مهمّة لكنّ هذا لا يعني أنّنا سنتقاعس بل ستعزز دماء الشهيد من قدراتنا، والأعداء سيدفعون ثمنًا باهظا على هذه الجريمة، وإذا ارتكب العدو أي حماقة بالرد على علمية "الوعد الصادق2 " فإنّنا سنرد عليهم وسنوجّه لهم ضربة أقوى وبمستوى أكبر".

وشدد على ان وحدة الساحات الآن في ذروتها وجبهة المقاومة متحدّة أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الصهاينة وحلفائهم.