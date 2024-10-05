إدارة الهجرة والجوازات السورية: بلغ عدد العائدين السوريين من لبنان 219400 عائد

اعلن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية بانه بلغ عدد الوافدين اللبنانيين نحو 78500 وافد، في حين بلغ عدد العائدين السوريين 219400 عائد.

ولفتت ادارة الهجرة والجوازات السورية الى انه دخل اليوم نحو 2700 وافد لبناني، ونحو 6 آلاف عائد سوري.