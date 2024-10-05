اعلن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية بانه بلغ عدد الوافدين اللبنانيين نحو 78500 وافد، في حين بلغ عدد العائدين السوريين 219400 عائد.
ولفتت ادارة الهجرة والجوازات السورية الى انه دخل اليوم نحو 2700 وافد لبناني، ونحو 6 آلاف عائد سوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الهجرة والجوازات السورية: بلغ عدد العائدين السوريين من لبنان 219400 عائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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