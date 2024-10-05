حشود مليونية بالعاصمة صنعاء تؤكد الوقوف إلى جانب غزة ولبنان

شهدت العاصمة صنعاء خروجاً مليونياً في مسيرة "وفاء لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر"، تأكيداً على ثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.

وحملت الجماهير صور قادة المقاومة الذين ارتقوا على طريق القدس نصرة للأقصى وغزة والتصدي للعدوان الاسرائيلي الأميركي، ومؤامراته التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها.

وباركت الحشود المليونية، الرد الإيراني غير المسبوق الذي دك قواعد ومعسكرات ومطارات اسرائيلية، ردا على جرائمه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني واستهداف قادة المقاومة.

وعبرت الحشود، عن الفخر والاعتزاز باستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية وما تحققه من انتصارات في ردع القوات الأميركية والاسرائيلية والبريطانية، واستهداف السفن المرتبطة به والتي تقوم بحمايته في البحار، نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني ومساندة المقاومة حتى دحر العدو الإسرائيلي.

وأشار بيان صادر عن المسيرة، تلاه النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، أنه "ومنذ قرابة عام لاتزال اسرائيل تمعن في ارتكاب أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بل وامتد إجرامه إلى الضفة ولبنان، في ظل صمت عالمي، وتخاذل عربي وإسلامي مخز ومعيب".

وأكد "الاستمرار على الموقف الثابت للشعب اليمني بالجهاد في سبيله وابتغاء لمرضاته، والوفاء لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، وشهداء محور الجهاد والمقاومة، ونصرة لإخواننا في فلسطين ولبنان، مشددا على مواصلة الخروج في المسيرات المليونية الأسبوعية حتى النصر بإذن الله".