شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تخلف أكثر من خمسة ملايين متضرر في 16 دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضرر أكثر من 5 ملايين شخص في 16 دولة غرب ووسط أفريقيا من الفيضانات حتى الآن هذا العام، حيث أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الفيضانات في غرب ووسط أفريقيا وصلت إلى مستويات كارثية، وأن التشاد والنيجر ونيجيريا من بين الدول الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن أكثر من ألف شخص توفوا، وتم تهجير ما لا يقل عن 740 ألف شخص، كما تعرضت مئات الآلاف من المنازل، وأكثر من 100 مدرسة، والعشرات من المرافق الصحية للأضرار.

وتأثر ما يقرب من 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية. وقامت (أوتشا) بتخصيص 35 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة المركزي التابع للأمم المتحدة، لتقديم الإغاثة من الفيضانات في كل من التشاد، والنيجر، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو.