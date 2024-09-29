شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص في هجوم مسيرة روسية على مستشفى بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

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الدمام - شريف احمد - قتل تسعة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية خلال الليل على مستشفى في مدينة سومي بشمال شرقي أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت. وهناك ممرضة بين القتلى، حسبما ذكرت الإدارة الإقليمية. وأصيب 19 شخصا على الأقل.وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تطبيق تليجرام، إن رجال الإنقاذ الذين حاولوا إحضار المرضى إلى منطقة آمنة بعد هجوم أولي، قد تم استهدافهم في هجوم ثان. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعمه.وقال سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي نشر 73 طائرة مسيرة قتالية وأربعة صواريخ لمهاجمة أوكرانيا بعد منتصف الليل.وأضاف أن نحو 69 طائرة مسيرة وصاروخين تم اعتراضهما.