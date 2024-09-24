شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: روسيا تقصف مدينة زابوريجيا بـ"قنابل انزلاقية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، إن 16 شخصًا أصيبوا في غارة جوية روسية على مدينة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية بأن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لقصف بما يسمي القنابل الانزلاقية.

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن الهجوم، الذي وقع خلال الليل، أدى إلى إلحاق أضرار بـ 13 مبنى سكنيًا وروضتين للأطفال وعدة سيارات.

وتلقي المقاتلات الروسية قنابل انزلاقية في أعماق الأراضي النائية داخل روسيا، ثم يتم توجيه الذخائر إلى أهدافها على مسافة عشرات الكيلومترات، بحسب الشرطة الأوكرانية.

وتسببت هذه القنابل، التي تتكون من مئات الكيلوجرامات من المتفجرات، في أضرار جسيمة في مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا ومواقع أخرى.

ولمواجهة هذه الهجمات، تطلب أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة غربية ضد القواعد الجوية الروسية القريبة من خطوط المواجهة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت أيضا أربع مسيرات مقاتلة خلال الليل. وذكرت تقاريرأنه جرى إسقاط ثلاثة منها.

