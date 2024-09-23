شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، إقليم "كوكيمبو" شمالي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترًا من مدينة "لا سيرينا" في الإقليم، وعلى عمق 66.4 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.