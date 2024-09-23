نشرة التوك شو| مبادرة محافظ أسوان لطمأنة الأهالي وحقيقة رفع أسعار الخبز المدعم والسياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أشاد الإعلامي تامر أمين بمبادرة محافظ أسوان بشرب المياه من أحد صنابير المدارس في المحافظة، وذلك في محاولة لطمأنة الأهالي بعد انتشار حالات النزلات المعوية.

خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أكد أمين على أهمية أن يكون المسؤول قريبًا من المواطنين ومتفاعلاً مع مشاكلهم، مضيفًا: "هذا التصرف يمثل نموذجاً يحتذى به للمسؤولين، حيث إنه يظهر مدى اهتمامهم بصحة وسلامة المواطنين".

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تغيرات المناخ خلال هذا الصيف كانت خارج الحدود والتحمل إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع مستلزمات الانتاج، مفيدا بأن التغيرات المناخية تسببت في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 80%.

وأضاف الدكتور محمد على فهيم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي كانت بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن لديهم اجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية بزراعة أصناف تتحمل هذه التغيرات المناخية الشديدة.

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا لا يستدعي القلق أو الهلع، مشيرًا إلى أن الفيروس أصبح جزءًا من حياتنا ويتطور باستمرار عبر ظهور متحورات جديدة.

وأوضح "حسني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد يتميز بسرعة انتشار أكبر مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنه لا يسبب أعراضًا شديدة أو مضاعفات خطيرة في الغالب، ويمكن علاج الحالات المصابة بسهولة، ولا تتطلب عادة الدخول إلى المستشفى.

أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، قائلا: "سوق الدواء المصري دائما متماسك وفي أحلك الظروف مثلما حصل وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي يحدث فيها مشكلات".

وأضاف "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النقص الذي حدث مؤخرًا في الأدوية بسبب مرورنا بعامين عجاف من عدم توافر العملة، مضيفا: "بالتالي لم يكن هناك استيراد لمدخلات الإنتاج مما أدى إلى أن الرصيد الاستراتيجي من المستلزمات الخام تراجع للحدود الدنيا".

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أهم شيء في زيادة سعر أنابيب البوتاجاز للمواطن هو سعر الخبز المدعم والسياحي، موضحًا أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر العيش المدعم لم يتغير.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لمخابز العيش السياحي تستعمل غاز طبيعي أو سولار وفي الحالتين لم يتغير السعر لأن ما تغير هو سعر أنابيب الغاز المنزلية وليس الغاز المنزلي.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تحركت بشكل جيد لتوضيح ما يحدث في أسوان، ومن المقرر أن يصدر بيانًا خلال 48 ساعة عن الوضع، معلقا: "عايزين تقولوا لينا في حاجة أو مفيش حاجة وإحنا هنصدقك".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإدارة المصرية تتعامل مع الأمر بحساسية شديدة، والتأكد من سلامة حياة المواطن في أسوان هي رقم واحد، معلقا: "ما دام قولتوا هتردوا بعد 48 ساعة عايزين كلمة بيع وشراء".

وأضاف ساخرًا، :"المحافظ شرب ميه كتير النهاردة مش عارفين بكرة صحته هتكون إيه"، متابعا: "اللي هتقوله الإدارة المصرية أنا هصدقه.. لأن لو مكنتش دقيق في وصف الوضع لن تستطيع التغطية عليه، وإنكم تعلمون الكلام اللي بيتقال"، مطالبًا أن تذكر الدولة اسم المرض الموجود في أسوان، ولا تصفه باسم المرض الغامض.