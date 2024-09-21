اعلنت وزارة العدل الأميركية إن محمد بزي والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية وتتهمه الولايات المتحدة بتمويل حزب الله، أقر اليوم الجمعة بالذنب في قضية جنائية تتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال. واوضح محامو محمد بزي للمدعين الاتحاديين في بروكلين هذا الشهر، إنه "يريد تغيير قراره فيما يتعلق بإقراره بالذنب". وكان بزي (60 عاما) قد دفع ببراءته العام الماضي من ثلاث تهم جنائية تشمل الشروع في إجراء معاملات مع منظمة إرهابية تواجه عقوبات.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل الأميركية: محمد بزي ممول لبناني يقر بالذنب في التهرب من العقوبات الأميركية بتمويل حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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