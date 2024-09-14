أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "صافرات الإنذار دوت في دوفيف في الجليل الأعلى، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، كما أنّ الصّافرات دوت في يفتاح بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، تحذيرًا من عمليّات إطلاق صواريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": دوي صافرات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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