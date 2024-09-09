شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: الفلاح المصرى يحظى باهتمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التهنئة للفلاح المصرى، بمناسبة عيد الفلاح اليوم 9 سبتمبر، مؤكدا إن الفلاح المصري يحظى حاليا باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، إن الفلاح المصرى يعيش حاليا أفضل عصوره، نظرا لما تقدمه الدولة له من اهتمام وخدمات وتيسيرات لدعمه ومساندته للقيام بدوره الوطنى.

وأضاف الحصرى، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، أصبح الفلاح المصرى في مقدمة اهتمامات الدولة حيث تم توجيه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية له، من خلال مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة الخدمات بالريف المصرى، وكذلك ضمه لمنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى تفعيل نظام الزراعة التعاقدية الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب من المحاصيل.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن الفلاح المصري يستحق التحية والتقدير منا جمبعا، فهو كان يقوم بدوره علي أكمل وجه في فترات الأزمات السابقة مثل فترة أزمة فيروس كورونا وكذلك أيام الثورة في يناير 2011 وعدم الاستقرار الأمنى، ولم يتخلي عن دوره نهائيا، وهو ما ساعد البلاد في توفير الأمن الغذائي للمواطنين خلال تلك الأزمات.

وتابع النائب هشام الحصري، كما أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه بقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الفلاح المصرى وتقديم الرعاية الاجتماعية له.