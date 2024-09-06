لماذا تسبب خطاب الضمان في أزمة بين شركات السياحة الدينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت شركات السياحة خلال الفترة الماضية، حالة من القلق، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار برفع قيمة خطاب الضمان الذي ستقدمه كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة بقيمة 5 ملايين جنيه.

وتواصل الخليج 365 مع مصدر مطلع، والذي قال: إن موسم الحج السابق والعمرة كذلك، شهد عددًا من الأخطاء الكبيرة، خاصة ما حدث في موسم الحج 2024.

وأضاف: إن خطاب الضمان يأتي كتحذير للشركات السياحية من ارتكاب أية مخالفات، وذلك بدفع مبلغ خطاب الضمان الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه.

وأوضح، أن عددًا من شركات السياحية الدينية، سلكت طرقًا غير شرعية خلال موسم الحج السابق، وهو ما نتج عنه أعداد كبيرة من الوفيات.

وكان "الخليج 365"، انفرد بنشر تفاصيل وجود زيادة جديدة ومرتفعة في خطاب الضمان لتنظيم العمرة.

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وتبحث حاليًا وزارة السياحة والآثار، من خلال اجتماعاتها مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إصدار الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة 1446 هجريًا، ومن ثم اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.