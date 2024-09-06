القناة 12: نتانياهو يجتمع بقادة أجهزته الأمنيّة لبحث احتمال فشل صفقة وتقديرات برفض طرفيّ المفاوضات لها

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية في محاولة لفهم ما الخطوة العسكريّة التي سينتهجها الجيش الاسرائيلي، إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.

يأتي ذلك فيما وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتانياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري "نتساريم" وصلاح الدين "فيلادلفيا"، وسط وجنوبيّ القطاع، بينما تتمسّك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن "تصلّب المواقف الإسرائيليّة"، يجعل التوصّل إلى اتفاق أبعد، مضيفة أن المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة، ​​"تستعد لاحتمال فشل المحادثات، وتصعيد القتال في الشمال"، ضدّ حزب الله.

ولفت تقرير القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسيّ، "تداعيات عدم المضيّ قدما في الصفقة". وذكر أنه وفق الجيش الإسرائيليّ، "فإن عدم إحراز تقدم في الصفقة، يعني التصعيد على الجبهة الشمالية".

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس أركان الجيش المصري أحمد خليفة المفاجئة للحدود مع غزة، الخميس، حيث تفقّد الأوضاع الأمنية، وإجراءات التأمين على الحدود مع القطاع. وجاءت الزيارة غير المعلنة مسبقا غداة تصريحات نتانياهو، بشأن تمسّكه باستمرار احتلال محور فيلادلفيا الحدوديّ بين قطاع غزة ومصر، رغم اعتراض القاهرة.

ونقل التقرير عن مصدر أمنيّ لم يسمّه، أن تصريحات نتانياهو بشأن المحور، قد تقوّض العلاقات مع مصر.

وأشارت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة "كان 11"، إلى تشاؤم إسرائيليّ بشأن مقترح الوسطاء، المتوقع عرضه نهاية الأسبوع الجاري، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم، أن المقترَح لن يكون مقبولا من قِبل حماس، ولا من قِبل إسرائيل. وذكرت المصادر ذاتها، أن "الجانبين متمسكّان بمواقفهما".

وأشارت "كان 11" إلى أن نتانياهو عقد، مساء الخميس، مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنيّة، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورون ديرمر، لبحث موضوع المقترح الجديد المرتقب من قبل الوسطاء.

وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن الاجتماع نفسه ركز على مواصلة عمل الجيش في غزة، بعد أن طلب نتانياهو من منظومة الأمن، صياغة إجراءات ردّ على مقتل الاسرى الإسرائيليين الستة الذين عُثر على جثامينهم.

وفيما ذكرت "كان" أن الاجتماع سيتناول موضوع الاسرى في غزة كذلك، أشارت إلى أن جميع رؤساء الفريق المفاوض، سيشاركون جمعيا، لأول مرة منذ أسبوعين في النقاشات هذه؛ وأشار التقرير إلى أن الاجتماع مع نتانياهو، ليس مخصصا لـهذه القضية.