شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 1 يناير: فرصة كبيرة للسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الحمل النارى من الأبراج الانفعالية شديدة الغيرة يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل، ومن صفات هذا البرج أنهم سريعو الغضب سريعو الرضا، ومن أبرز عيوبهم التسرع في التصرف وردود الفعل.

برج الحمل فى حظك اليوم

رغم عيوبهم الواضحة إلا أن مواليد برج الحمل يتمتعون بعقل شديد الذكاء وسريع البديهة، وهم يتمتعون بالشجاعة الكافية لأن يدافعوا عن آرائهم وأحلامهم وحتى عن الأشخاص الذين يحبونهم.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سيلين ديون، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

هناك فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، قد ترسلك شركتك إلى بلد آخر أو قد تأتى الموافقة على تأشيرتك لأغراض العمل اليوم، ومع ذلك، إذا كنت بالفعل متمركزًا فى بلد أجنبى لمهنتك، فهناك مجال ضئيل للعودة إلى بلدتك فى المستقبل القريب.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد كنت معجبًا بشخص ما منذ فترة طويلة، لكن مواقف بسيطة قد تجعلك تندم على إهدار وقتك عليه، الشخص الذى تريد أن تقع فى حبه لا يستحق أى اهتمام أو رعاية، انتقل إلى شخص أفضل وأكثر روعة، أنت تستحق شخصًا يجعلك تتطلع إلى الغد.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

يجب أن تكون حريصًا على عدم اكتساب الوزن، ستجد أنه حتى لو كنت قد تحكمت فى نظامك الغذائى، فإنك تشعر بالثقل والانتفاخ، وقد يسيطر عليك نوع من الخمول، مما يجعلك تشعر بالتعب واللامبالاة ،هذه حالة ذهنية وليست جسدية، يمكن أن تساعدك التأملات وغيرها من الانضباطات العقلية والجسدية على الشعور بخفة ورشاقة اليوم.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يبدو أنك مرتبك بعض الشىء اليوم، كما أنك لا تتحلى بالصبر الكافى للقيام بأى تكليفات مهمة، من المستحسن أن تنتظر ولا تدخل فى أى مفاوضات مهمة اليوم، سيخف الارتباك تدريجيًا بحلول نهاية اليوم، سيمر اليوم دون أى عوائق.