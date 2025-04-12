8 متطلبات للحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية الزراعية والأغذية المصنعة

13 ابريل 2025 01:01

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءً تعريفياً لمنتجي وأصحاب المزارع العضوية بعنوان «الزراعة العضوية خطوة بخطوة: إجراءات ومعايير التحول»، واستعرضت الوزارة بالتفصيل تحديد الشروط والمتطلبات سواء من المحاصيل الزراعية العضوية أو الأغذية المصنعة، 8 متطلبات، إضافة إلى متطلبات المنتجات العضوية الحيوانية، والأسمدة وآلية التحول إلى الإنتاج العضوي.

وأشارت إلى أن الزراعة العضوية هي نظام زراعي يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي، اجتماعي، واقتصادي، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوي لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق سلسلة من الأنظمة والمقاييس الدولية لضمان سلامة المنتج العضوي.

وتم خلال اللقاء عبر «تيمز» تناول أهمية الزراعة العضوية بالاعتماد على الموارد المتوفرة في المزرعة وتدويرها وتقليل المدخلات الزراعية لتحسين خصوبة التربة والمحافظة عليها وزيادة التنوع الحيوي، والتقليل من تلوث الموارد المائية، مكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ومن دون الإضرار بالبيئة، إنتاج غذاء عالي الجودة بطرق آمنة وخالية من المتبقيات الكيميائية.

الإنتاجية العضوية

وتضمنت الورشة إلقاء الضوء على الجهود التي تستهدف رفع معدلات الإنتاجية العضوية، وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية، والشروط والمتطلبات التي يتم من خلالها الحصول على منتج عضوي معترف به من الجهات المختصة، ومتطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تناولت بالتفصيل تحديد الشروط والمتطلبات سواء من«المحاصيل الزراعية العضوية أو الأغذية المصنعة، والمنتجات الحيوانية، والأسمدة».

وألقت خلالها الضوء على التعريف بماهية المدخلات العضوية، المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعاً للمعايير العضوية، والمنتجات العضوية، وهي المنتجات التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي.. وكذلك وحدات الإنتاج العضوي، وهي أي مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز للمدخلات والمنتجات العضوية ومعايير الإنتاج العضوي.

كما حددت الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية، وشهادة المطابقة، الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تؤكد مطابقة المنتج للمتطلبات والمعايير.

وشعار عضوي وهو علامة مميزة توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون وحصول المنتج أو وحدة الإنتاج على التصديق العضوي.

ملكية المزرعة

وحددت الوزارة متطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية.. بالنسبة الى المحاصيل الزراعية العضوية، ملكية المزرعة. تقرير اختبارات المياه والغربة، بطاقة بيان المنتج (البيانات الإيضاحية للعبوة)، شهادات العلامة العضوية لجميع أصناف البذور العضوية والأسمدة المشتراه مع الفواتير، تحليل الكائنات المعدلة وراثياً في حالة ذكر أن المنتجات غير معدلة وراثياً على بطاقة بيان المنتج، سجلات (الإدارة الميدانية وخطة التنظيف والتخزين وسجل الحصاد والمبيعات)، خريطة المزرعة، وتعهد باستمرار مطابقة المنتجات.

وفيما يتعلق بالأغذية المصنعة استعرضت متطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية والمتمثلة في 8 متطلبات تشمل: الرخصة التجارية/ الرخصة الصناعية، المخططات التدفقية لعمليات التصنيع - OCP، وتقارير اختبار المياه والمنتجات مع الشهادات العضوية للمواد الخام من الموردين، وممارسات مكافحة الآفات، الملف التعريفي للمنتج العضوي، بطاقة بيان المنتج مع البيانات الإيضاحية وإثباتات البيانات الإيضاحية العضوية.. والبيانات الإيضاحية لسلامة المواد (MSDS) لجميع عوامل الصرف الصحي ومواد مكافحة الآفات، وتعهد باستمرار مطابقة المنتجات.

التدريب الحقلي

فيما حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الورشة التي نظمتها افتراضياً أهداف الزراعة العضوية، والمتمثلة في الاستخدام الأمثل والآمن للموارد الطبيعية المتوفرة بالمزرعة، والتي تستهدف إنتاج منتجات زراعية عضوية عالية الجودة بطرق آمنة وموثوقة، وزيادة خصوبة التربة بالاعتماد على المصادر الطبيعية، والمحافظة على التنوع الحيوي في المزارع، ومكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ومن دون الإضرار بالبيئة، والتقليل من تلوث مصادر المياه الجوفية، كما توضح أهمية الزراعة العضوية في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال رفع محتوى الكربون العضوي في التربة. وكذلك «التدريب الحقلي» والذي يهدف إلى نشر المعرفة ونقل التقنيات الحديثة من خلال تنفيذ الدورات التدريبية للمزارعين وعمال المزارع ضمن خطة التدريب المعتمدة.، إضافة إلى عقد محاضرات افتراضية، تهتم الهيئة من خلالها بنشر التوعية في مجال الزراعة العضوية من خلال تنفيذ المحاضرات الافتراضية للجمهور العام ونشر الرسائل التوعوية في مجال الزراعة العضوية عبر حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.