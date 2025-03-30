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الامارات | حمدان بن محمد: ُنبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول عيد الفطر

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  • الامارات | حمدان بن محمد: ُنبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول عيد الفطر 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: ُنبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول عيد الفطر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة، وللأمة العربية والإسلامية، حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نُبارك لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة، وللأمة العربية والإسلامية، حلول عيد الفطر السعيد ... نسأل الله أن يتقبل صيامنا وأعمالنا، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والرحمات. عيدكم مبارك، وعساكم من عوّاده".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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