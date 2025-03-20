الامارات | محمد بن راشد: تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع الحريصين على سمعة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن تقرير حديث وصل لسموه عن المتسوق السري، من مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري .. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله .. شاب مجتهد .. بشوش .. مبادر لخدمة الناس .. حريص على إنجاز معاملاتهم .. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته" .

وتابع سموه: "تحية ليوسف .. نحن نتابعك .. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس .. الحريصين على سمعة دبي".