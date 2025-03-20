اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد: تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع الحريصين على سمعة دبي

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد: تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع الحريصين على سمعة دبي 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع الحريصين على سمعة دبي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع الحريصين على سمعة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن تقرير حديث وصل لسموه عن المتسوق السري، من مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري .. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله .. شاب مجتهد .. بشوش .. مبادر لخدمة الناس .. حريص على إنجاز معاملاتهم .. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته" .

وتابع سموه: "تحية ليوسف .. نحن نتابعك .. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس .. الحريصين على سمعة دبي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements