الامارات | مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تساهم بــ10 ملايين درهم دعما لحملة "وقف الأب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير الرعاية الصحية والعلاج للفئات المحتاجة وغير القادرة.

تأتي هذه المساهمة في إطار الجهود المجتمعية الواسعة التي تحظى بها الحملة، التي تندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وتهدف الحملة إلى تعزيز قيم بر الوالدين، والمودة، والتراحم، والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى إرساء مفاهيم الوقف الخيري المستدام الذي يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين.

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، إن حملة ”وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل استمراراً للمسيرة الإنسانية العريقة لدولة الإمارات، وتجسد القيم النبيلة لبر الوالدين، والتراحم، والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعتبر نموذجاً رائداً للصناديق المستدامة في العمل الخيري الذي يضمن استمرارية العطاء ويعزز الاستقرار في دعم المبادرات الإنسانية".

من جانبه، قال المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، إن دعم حملة “وقف الأب” هو جزء من التزام المؤسسة بعمل الخير المستدام، وبمبادئ البذل والعطاء، التي أرساها الوالد المؤسس، رحمه الله، في مشاريعه الخيرية المتميزة.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة “IBAN Number: ”AE020340003518492868201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" “DubaiNow” تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" "Jood.ae".