الامارات | تحديد موعد إجازة عيد الفطر للدوائر الحكومية في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد إجازة عيد الفطر للدوائر الحكومية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن إجازة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هــ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
وإذا أكمل شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يعتبر يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1446 هــ. وذلك باستثناء العاملين بنظام المناوبات.
وبهذه المناسبة تقدمت الدائرة بالتهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، متمنية أن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركة.
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