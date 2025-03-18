الامارات | تحديد موعد إجازة عيد الفطر للدوائر الحكومية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن إجازة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هــ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وإذا أكمل شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يعتبر يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1446 هــ. وذلك باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة تقدمت الدائرة بالتهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، متمنية أن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركة.