الامارات | منصور بن محمد يُعزي في وفاة زوجة علي رضا الهاشمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، خديجة محمد حسن، زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي، ووالدة كل من محمد وهيثم ووائل وأحمد علي الهاشمي، وذلك بمجلس أم سقيم في دبي.

وقدم سموّه صادق العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.