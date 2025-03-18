الامارات | «امتياز للتطوير العقاري» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لـ «وقف الأب» بـ 50 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرع فريق شركة «امتياز للتطوير العقاري» جرس التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفاء بحملة «وقف الأب»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي،

حامد علي، وممثلين عن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تنظم الحملة الرمضانية الوقفية، الهادفة إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وكانت شركة «امتياز للتطوير العقاري» أعلنت عن إنشاء مبنى وقفي في دبي، دعماً لحملة «وقف الأب» بكُلفة 50 مليون درهم، حيث تستثمر إيرادات المبنى بتحقيق مستهدفات الحملة في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم.