الامارات | حمدان بن محمد: القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،في تغريدة على منصة "إكس": " على مدى 4 أيام، جمعت #القمة_العالمية_للحكومات قيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير الإيجابي … التقت فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع الرائدة، والشراكات القوية مع التجارب الملهمة."

وأضاف سموه :" القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، فنحن هنا من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم .. شكراً للأخ محمد القرقاوي، شكراً لفريق القمة العالمية للحكومات، شكراً للمتطوعين، وشكراً لكل من يساهم في نجاحها عاماً بعد عام."

كما التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الخميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «علي بابا»رائدة التجارة الإلكترونية العالمية على هامش اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2025.