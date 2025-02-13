الامارات | حمدان بن محمد: القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكَد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن القمة العالمية للحكومات تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدى 4 أيام، جمعت القمة العالمية للحكومات قيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير الإيجابي … التقت فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع الرائدة، والشراكات القوية مع التجارب الملهمة."

وتابع سموه: "القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، فنحن هنا من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم .. شكراً للأخ محمد القرقاوي، شكراً لفريق القمة العالمية للحكومات، شكراً للمتطوعين، وشكراً لكل من يساهم في نجاحها عاماً بعد عام".