الامارات | محمد بن راشد يشهد جلسة رئيسة تحدث خلالها سيف بن زايد ويلتقي فريق عمل "قمة الحكومات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جلسة رئيسة تحدث خلالها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات .

كما إلتقى سموه فريق عمل القمة العالمية للحكومات 2025، حيث أثنى سموّه على جهودهم في إنجاح الحدث بكل ما له من أهمية وأثر على الصعيد الدولي.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور أنكسيوس ماسوكا وزير الزراعة وشؤون الأراضي في زيمبابوي، بجائزة أفضل وزير في العالم في دورتها الثامنة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وكرّم سموّه الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الوزير الاستثنائي هو من يقود التغيير الإيجابي ويجعل من كل قرار إضافة نوعية للحكومة، وأن الوزير الذي يضع الإنسان وخدمته محوراً للعمل وأساساً للابتكار ركن أساسي في صناعة المستقبل، مشدداً سموّه على أن الاحتفاء بالقادة الحكوميين المبدعين وإبراز إنجازاتهم وابتكاراتهم وحلولهم التي ترتقي بجودة حياة مجتمعاتهم، يمثل رسالة لكل قيادات العمل الحكومي حول العالم، بأن النجاح الحقيقي هو الذي تترجمه النتائج على أرض الواقع، والتي تحقق التنمية المستدامة وتصنع مستقبلاً مشرقاً للمجتمعات.

وقال سموّه:" إن الوزير الاستثنائي لا يُدير المنصب، بل يقود التغيير الإيجابي، ويجعل من كل قرار إضافة نوعية للعمل، ومن كل تحدٍ فرصة، ومن كل فكرة وحلم واقعاً يُكتب في سجل التاريخ والمستقبل".