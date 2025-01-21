الامارات | ‎الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق اندلع في فندق ‎بمحافظة بولو في الأناضول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

‎وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.