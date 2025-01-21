الامارات | ‎الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق اندلع في فندق بمحافظة بولو في الأناضول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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