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الامارات | ‎الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | ‎الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق 1/2
  • الامارات | ‎الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا حريق فندق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق اندلع في فندق ‎بمحافظة بولو في الأناضول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

‎وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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