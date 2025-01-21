الامارات | الإمارات تدعم تشغيل المخابز في جنوب غزة ضمن مشروع "الخبز المدعم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة.

يأتي مشروع "الخبز المدعم" ضمن هذه الجهود لدعم تشغيل 14 مخبزًا في خان يونس والوسطى، من خلال توفير مستلزمات إنتاج الخبز ودقيق القمح لتوزيعه يوميًا على المواطنين والنازحين، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي رغم أزمة نقص القمح الحادة.

وأكد مدير البعثة الإماراتية، حمد النيادي، أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسكان قطاع غزة ومساعدتهم لتجاوز الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم.

الدعم المستدام

وأوضح أن مشروع "الخبز المدعم" يُعد نموذجًا للدعم المستدام لتلبية احتياجات العائلات المتضررة وضمان الغذاء الأساسي، مبيناً أن عملية "الفارس الشهم 3" تهدف لدعم القطاعات الحيوية في غزة، بما في ذلك الغذاء والصحة، لتعزيز الاستقرار الإنساني في المنطقة.

ويذكر أن المرحلة الكبرى من عملية "الفارس الشهم 3" تشهد تكثيف الدعم الإنساني والإغاثي في قطاع غزة بعد بدء تنفيذ الهدنة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة وتنفيذ مشاريع تنموية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات.