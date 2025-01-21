"الوطني الاتحادي" ينظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة "العدل" بشأن معهد التدريب القضائي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي، لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسته السادسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي تعقد غداً الأربعاء.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضا تعريفيا حول موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالمعهد، والجهات المعنية بموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي في الدولة.

وتم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، جهود وزارة العدل لتطوير معهد التدريب القضائي، وفعالية سياسات المعهد.