الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة نشرها سموه، أمس، على منصة «إكس»: «خالص التهاني بالعام الجديد، وأتمنى أن يكون عام تنمية وازدهار للجميع، وتعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها سموه، أمس، على منصة «إكس»: «كل عام والإمارات في مجد وعز وازدهار واستقرار.. كل عام والعالم بخير وسلام.. كل عام والبشرية تنطلق إلى آفاق جديدة».

وأضاف سموه قائلاً: «مرَّ عام 2024 بحمد الله والإمارات تحقق أرقاماً تاريخية في جميع مؤشراتها. ونستقبل 2025 بتفاؤل أكبر.. وطموحات أعظم.. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينة نشرها سموه، أمس، على منصة «إكس»: «خالص التهاني بمناسبة العام الجديد، وتمنياتي أن يكون عام تقدم وازدهار لوطننا العزيز تحت ظل قيادتنا الرشيدة، ولكل دول العالم».