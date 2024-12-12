الامارات | جامعة الإمارات الأولى محلياً في تصنيف QS العالمي للاستدامة 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً في تصنيف QS العالمي للاستدامة 2025، حيث تبوأت المركز الأول على مستوى الدولة، وجاءت في المرتبة 58 آسيوياً و343 عالمياً.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ، الذي شهد صعوداً بـ51 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، التزام الجامعة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادتها الأكاديمية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن هذا الإنجاز يُبرز الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لترسيخ مكانتها كوجهة أكاديمية وبحثية رائدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال إن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة الإمارات بالاستدامة كركيزة أساسية في مسيرتها الأكاديمية والبحثية، من خلال مواءمة استراتيجياتنا مع مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، والمشاركة الفاعلة في مبادرات COP29، واستضافة المؤتمرات الدولية، وإطلاق البرامج الأكاديمية المتخصصة،

ونعمل على إحداث تغيير ملموس على المستويين المحلي والعالمي.

ويُعد تصنيف QS العالمي للاستدامة مرجعاً مهماً في تقييم الجامعات بناءً على تأثيرها الاجتماعي والبيئي، ويشمل ذلك البحث العلمي والمبادرات الأكاديمية والعمليات التشغيلية.

ويؤكد هذا التصنيف التزام جامعة الإمارات بتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والرفاه الاجتماعي، من خلال أبحاثها وبرامجها ومبادراتها الرائدة.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة جامعة الإمارات كـ"جامعة المستقبل"، ويؤكد دورها المحوري في تحقيق التميز الأكاديمي والابتكار المستدام على المستويين المحلي والدولي.