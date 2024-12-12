الامارات | نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالنتائج التي حققها صندوق الوطن من عوائد الاستثمار في المحفظة المالية حيث تصدرت محفظة الصندوق قائمة أفضل الجهات الاستثمارية.

وأعرب معاليه عن سعادته بما حققه الصندوق من مباردات كان لها أثر إيجابي، خاصة تلك التي تتعلق بالهوية الوطنية، مؤكدا أنها ستظل المحور والأساس لكافة مبادرات وأنشطة صندوق الوطن خلال المرحلة المقبلة، وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيرا إلى أن الأرقام تجاوزت المئة ألف من خلال المبادرات في 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن أمس برئاسة معاليه حيث تم عرض ملخص إنجازات صندوق الوطن خلال العام 2024 ، إضافة إلى اعتماد موازنته للعام الحالي 2025، ومناقشة التطورات المقررة والمبادرات الجديدة للعام المقبل، ومناقشة المقترحات المقدمة لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للصندوق خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض استراتيجية الصندوق تجاه المانحين والداعمين، والشركاء الدائمين.

وفي بداية كلمته بالاجتماع رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالأصالة عن نفسه وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالصندوق والشركاء والمانحين له، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعمه ورعايته لكافة المشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن من أجل تعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن، مؤكدا أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقيادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها.

وأشار معاليه إلى أن تنمية الإنسان وتمكينه تجسيد تجسيد للنظرة الواثقة نحو المستقبل، وتعبير عن حب الوطن والانتماء للمجتمع، والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، مشددا على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي المظلة العامة لكافة الأنشطة الصندوق، من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة تركز على التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية.

كما وجه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن، وكافة المساهمين والشركاء والمانحين، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي طالما دعمت مشروعات الصندوق، مؤكدا أن صندوق الوطن سيظل حريصا على تطوير آلياته ومشروعاته لتحقيق أهدافه في مختلف المجالات وفق رؤية جديد ترتكز على هوية وطنية قوية ومستدامة عناصرها التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية.

وأضاف معاليه أن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي الذي يحدثه الصندوق في مجالات عمله المختلفة لدي شباب الوطن، وتوسيع دائرة الأثر الإيجابي لجهوده حتى يشعر بها أبناء وبنات الوطن في كل مكان على أرض الوطن، لتحقيق كافة أهدافه بما يتوافق ويتكامل مع الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما يبذله معالي الشيخ نهيان بن مبارك من جهود مخلصة ومقدرة في مختلف المجالات لاسيما كل ما يتعلق بدعم الشباب من أبناء وبنات الإمارات، مؤكدين عزمهم على العمل تحت قيادته في صندوق الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح أجيال المستقبل.