خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح فعاليات الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي للأعمال

4 ديسمبر 2024 20:23

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تُقام فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

واطّلع معاليه على مختلف الفعاليات المصاحبة لأسبوع أبوظبي للأعمال، ومن أبرزها "معرض منظومة الأعمال في أبوظبي"، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المنظومة الداعمة للأعمال في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية المستقبلية.

والتقى معاليه عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، لمناقشة توجهات المشهد الاقتصادي، والامتيازات التحفيزية التي تمنحها الإمارة لتشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات والأعمال في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على أهمية هذا الحدث الذي يُعد منصة لاستقطاب قادة القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون ودفع جهود التنمية المستدامة من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية، واتخاذ أبوظبي مركزاً لتوسيع نطاق الأعمال إلى باقي أسواق المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لأسبوع أبوظبي للأعمال في دورته الأولى، وحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، افتتاح هذا الحدث، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أبوظبي الاقتصادية وترسيخ مكانتها، مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات".

وأضاف معاليه: "تتميز منظومة اقتصاد أبوظبي بالمرونة ونهجها الاستباقي للتعامل مع مختلف التطورات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتسهم في إعادة تشكيله. ومن خلال جمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، يوفر أسبوع أبوظبي للأعمال منصة للتعاون والتواصل والابتكار، كما يؤكد التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومة داعمة للأعمال توفر الفرص الواعدة لتمكين الشركات الطموحة من تحقيق النمو والتوسع".

يعكس أسبوع أبوظبي للأعمال التزام الإمارة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بتبني وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، حيث يعمل على تسريع نمو وتنويع الاقتصاد من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والمبتكرة وتشجيع التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

واستقطب الحدث أكثر من 10000 من صنّاع القرار وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، فضلاً عن أكثر من 150 من المتحدثين من قادة الأعمال ونخبة من المفكرين والأكاديميين لمناقشة واستكشاف فرص استثمارية جديدة وإقامة شراكات استراتيجية من خلال منظومة الأعمال في أبوظبي، من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويقدم أسبوع أبوظبي للأعمال 10 فعاليات رئيسية متخصصة تسلّط الضوء على جهود أبوظبي لتعزيز منظومتها الاقتصادية ودورها كقوة اقتصادية رائدة، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة بتسريع النمو وتوفير خدمات متقدمة للأعمال والشركات.

ويستضيف الحدث مجموعة واسعة من الجلسات والندوات الحوارية بمشاركة قادة قطاع الأعمال وشخصيات عالمية مؤثرة للمشاركة في الفعاليات المصاحبة لأسبوع أبوظبي للأعمال، ومن أهمها "قمة أبوظبي للأعمال"، و"منتدى الابتكار"، و"منتدى التسويق" و"القمة العالمية للصناعة والتصنيع"، و"منتدى الشركات العائلية"، وغيرها من الفعاليات.