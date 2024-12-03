الامارات | طقس غائم جزئيا غدا وارتفاع طفيف في الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي هي متوسط إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 05:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 21:46، والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

وفي بحر عمان يكون البحر خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والمد الثاني عند الساعة 00:22، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة**:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 70 30

دبي 28 19 65 25

الشارقة 27 15 70 25

عجمان 25 19 75 35

ام القيوين 26 14 75 30

رأس الخيمة 27 16 65 30

الفجيرة 28 20 60 35

العـين 28 16 65 30

ليوا 27 15 85 30

الرويس 26 20 80 40

السلع 25 18 85 40

دلـمـا 27 20 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 75 45

أبوموسى 26 23 75 45