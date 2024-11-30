أحمد بن محمد: ذكرى شهدائنا نقطة مضيئة في تاريخ الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم الشهيد الذي يحييه أهل الإمارات في هذا التوقيت من كل عام رسالة فخر وامتنان لأرواح طاهرة أهداها أصحابها فداءً للوطن والتزاماً بأداء الواجب الذي يحتمه ضميرهم عليهم تجاهه، ليقدموا أروع صور البطولة في ميادين الشرف والكرامة والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات بأحرف من نور في سجل مجدها وعزها.

وقال سموه، في هذه المناسبة: «سنظل على الدوام أوفياء لذكرى أبطال شيّدوا بتضحياتهم حصناً منيعاً يصون عزة الوطن ويحمي كرامته، وفي يوم الشهيد تجتمع دولة الإمارات قيادة وشعباً على التعبير عن مدى الامتنان لتلك التضحيات التي أسهمت في تأكيد قدرة هذا الوطن على قهر التحديات والصمود في وجه تياراتها الصعبة، لتتجاوزها بكل شمم وإباء، بسواعد أبنائها المخلصين الذين لا يترددون للحظة عن بذل الغالي والنفيس في سبيل أن يبقى اسم الإمارات نبراساً يشيع ضياء الأمل في مختلف بقاع الأرض».

وأضاف سموه: «أكد أبطال القوات المسلحة الباسلة في كل المواقف أنهم أهل شرف وأمانة وشجاعة وإقدام، والتزام كامل بتأدية واجباتهم الوطنية على النحو الأكمل في ضوء النهج الواضح الذي تتبعه دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في نشر أسباب الأمن والسلام، وإرساء قيم التفاهم والتعايش».

وأضاف: «ستظل ذكرى شهدائنا نقطة مضيئة في تاريخ الوطن وسنظل نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز تضحياتهم، فلقد كتبوا تاريخاً مشرفاً لوطنهم سيظل مصدر فخر للأبناء والأحفاد والأجيال القادمة».