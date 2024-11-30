عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد عبدالسميع

دولة نابضة بالحياة، تتحرك في دمائها العروبة ووحدة الصف، وتعتز بمجدها التليد وماضيها المشرف الأصيل، ومستقبلها المضيء بإذن الله؛ تلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، والذي ينسجه شعراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مدح الدولة وبنيانها، ومدح قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

قوّة الاتحاد

من يقرأ الأبيات التي تعطرت بهذا التاريخ، حتماً يجد أن قوة الاتحاد هي سبب من أسباب قوة العرب، وأن هذا البلد لا يعيش منعزلاً عن قضايا أمته وعروبته، في تأكيد لمقومات الدولة التي نشأت عربيةً، دينها الإسلام وتعمل لصالح العرب والإنسانية جمعاء، فهي حيةٌ حياة الخالدين، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد أسعدت دولاً عديدة، وأمماً شتى، وشعوباً كثيرة، بسخائها، وعطائها، وبذلها المزيد مما يحتاجه الآخرون، وهي اليوم تلبس لباس العز في تقدمها، وفي عيدها المظفر، فكل يوم يمر، فيه قوة جديدة، وإضافة في العزم والبأس والشدة، دولة مرهوبة الجانب، بناها أهلها وقادتها بالعزم، فحق لهم أن يكونوا «أهل العزوم الغانمين»، حيث ترتفع اليوم راية الأمجاد في أعلى الأعالي، وفي كبد السماء، وقد حمى الله هذه الراية ورعاها بالمخلصين، الذين دافعوا عنها وجعلوا منها دولة أنموذجاً في هذه الحياة.

الدولة العريقة

هذه الدولة العريقة التي ابتدأت منذ تصميم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أن تكون الأقوى والأنبل، والدولة الواقفة إلى جانب جيرانها، ها هي اليوم تمتد من الآباء إلى الأبناء، حيث تسلم رايتها صاحب السّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فهو الامتداد في العطاء والكرم، وقد كانت صفة «وضاح الجبين»، الصفة الرائعة لصاحب السمو رئيس الدولة، وسموه تعطي كفه الندية بكثرة، وينعكس عطاؤها على الجميع.

دولة العدل

لقد ارتفع بنيان الدولة، وعلا مقامها أكثر وأكثر، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب الأيدي الأمينة، المعطاءة، الكريمة، الوفية للشعب الإماراتي وللأمة العربية، تلك الأيادي التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «أقوى يمين».

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن دولة الإمارات قامت على العدل، حيث العدل هو أساس كل التقدم والرخاء والثقة بالمستقبل والجهود، فلا يضيع حق أحد في بلد أصبح شعبها أسعد الشعوب على هذه الأرض قاطبةً، ألا يكفي أنها الإمارات الثابتة على مواقفها، والتي لا ينال منها أحد، وهي واثقة مطمئنة في السير إلى الأمام.. بلى؛ فدينها الإسلام وهي من صميم أمة العرب، ولها حضورها منذ بدايات الرسالة السماوية إلى اليوم، وهذا ما تعتز به، وتوليه عنايتها الفائقة، فلا يطمع بها أحد، ولن تثني عزمها الرياح العاتيات.

وحدة الصف

دولة نهجها واضح، لا تنفرد عن أمتها برأي، تواصل لمَّ وجمع الصف العربي نحو الوحدة والتكامل والرفعة، فهي الدولة التي «تهوى وحدة الصف الرصين».

إنّ الإمارات، وبما يعرف عنها الجميع، فيها كل أسباب الراحة والاطمئنان والثقة، بلد لا تعرف أن تتوقف عن العمل والإنجاز وتحدي المستحيل، وقد بلغت ذلك بحمد الله وحققت فيه أعلى النسب والأرقام والمنجزات، وهو ما يجعل من زوارها يعشقون أرضها وترابها ويعملون وفق نظامها العادل القويم، فهي الدولة العادلة الرشيدة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى «الركن الركين»، وتلك قوة تضاف إلى قوة، في هذا التعبير الرائع الذي يزيد القصيدة بهاءً على بهاء.

العمل والجد

لقد جاء التعبير الشعري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن الإماراتيين أناس اشتهروا بالعمل والجد، فلا يحبون أن يرقدوا، لأن العمل والإنجاز هو ديدنهم وطبعهم الذي نشؤوا عليه، فهم دائمو التحرك، وهذا تعبير جميل لوصف واقع الحال والعمل الدؤوب في دولة من أركانها كما هو وارد في القصيدة العدل واحترام حقوق الآخرين.

إنه بذل أقصى ما في الاستطاعة، حيث تقول القصيدة «دوم نتحرك ونسعى جاهدين»، ولأجل هذا كله فإنها دولة كما قدمنا في قراءة هذه القصيدة، تسري فيها الدماء العربية الأصيلة، وليست جماداً، حيث التحرك والحمية والنخوة والعمل هو ضد السكون والجماد وعدم الاهتمام، فحق لها إذاً أن يخلد اسمها في سجل الأحياء.

عيد أمة كاملة

أما عيد الاتحاد والمميز في كل أعياد الدنيا، فهو ليس عيد دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، بل هو عيد أمة كاملة: (دنيا ودين)، حيث يتألق التعبير الشعري في وصف قيمة العيد ومعناه وفلسفته ورونقه وتميزه، ليكون الختام بتهنئة خالصة، وأبيات من الشعر الرائع نسجت لتؤكد حضور الدولة ومجدها وسؤددها الدائم بإذن الله، وهمة المخلصين من أبنائها الكرام.

نعم.. حلة جديدة من الشعر تتزين به صفحات المجد والرفعة والقوة، حيث اعتدنا كل عام على جديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واليوم تزدان القوافي العذبة، وتهتز القلوب طرباً لرونق الشعر الأصيل، الذي يعتبر وثيقة قوية، تؤكد عدل الإمارات وقوتها ووقوفها إلى جانب أمتها العربية بكل هذا الوفاء والسخاء، فهي راية المجد التي تظل خفاقةً في سماء الإمارات، يستظل بها الأبناء ومحبو الإمارات على الدوام.