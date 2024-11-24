نهيان بن مبارك يزور «أبوظبي الدولي للقوارب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 في مركز أدنيك أبوظبي بقاعة المارينا.

واطلع معاليه خلال جولته التفقدية على أبرز المعروضات، بما في ذلك مجموعة من أفخم وأرقى اليخوت العالمية التي تُعرض في المعرض وتجسد أعلى معايير الفخامة والتطور في الصناعة البحرية.

وقام معاليه بزيارة عدد من منصات الشركات الإماراتية الوطنية المشاركة في المعرض وأشاد بجودة الصناعات الإماراتية وبالتطور الكبير الذي تشهده صناعة القوارب محلياً، ما يعكس الكفاءة العالية والمستوى التنافسي الذي وصلت إليه الصناعات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.