الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قراراً بتعيين موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
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