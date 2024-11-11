الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قراراً بتعيين موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.