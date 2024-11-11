الامارات | «هيئة الطرق» «شريك التنقّل» لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظّمة لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2024، أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستكون «شريك التنقُّل» للنسخة الثالثة من المنتدى، الذي ستُعقد أعماله برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومَي 26 و27 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات العالمية، والمسؤولين الحكوميين، وقيادات كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية، وشركات القطاع الخاص من حول العالم.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، حرص الهيئة على رعاية منتدى المرأة العالمي، للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من دورها في المسؤولية المجتمعية، وإيماناً منها بالدور الكبير للمرأة الإماراتية، وأهمية إنجاح هذا الحدث العالمي، الذي يُعدّ أكبر تجمع للقيادات النسائية من حول العالم.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي: «برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يواصل المنتدى دوره محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة إسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة وسبل الارتقاء بها، ليواكب الحدث في أهدافه ورسالته التوجهات الراسخة لدولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصاً الهدف الخامس بشأن تمكين جميع النساء والفتيات حول العالم».

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لما تقدمه من نموذج ملهم يُحتذى في مجال دعم المرأة، والسعي للإسهام بدور ملموس في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وهو ما يتجسّد في رعايتها لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2024.

وأشارت منى المرّي إلى أن المنتدى يهدف إلى التوصّل لحلول ومقترحات بنّاءة لصنّاع القرار وواضعي السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة، من أجل ضمان تحسين جودة حياتها، وتعزيز دورها في المجالات كافة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً، واقتصاداً أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأضافت أن الجلسات الحوارية والنقاشات التي ستشهدها منصة هيئة الطرق والمواصلات، سيكون لها تأثيرها الإيجابي في تحقيق الأهداف المرجوة منه، لارتباط الكثير منها بالتنقل الأخضر والمستدام، وتعزيز استفادة المرأة من التكنولوجيا الحديثة.