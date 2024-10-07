الامارات | راشد بن سعيد.. قائد استثنائي مهّد الطريق لـ «دبي الحديثة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قائد استثنائي رسم ملامح «المدينة المعاصرة» مبكراً، وبرؤية استشرافية لا تعرف المستحيل انطلق في عملية بناء مسيرة تنموية حافلة بالإنجازات، مهّدت الطريق نحو «دبي الحديثة» التي تقف اليوم في مصاف أفضل المدن العالمية للعيش والعمل، إنه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، «مهندس دبي»، و«باني نهضتها».

«قليل الكلام.. كثير التفكر.. نظرته عميقة كبحر واسع.. يومه يبدأ قبل الناس.. وأحلامه تتجاوز سنواته.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله»، شهادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهكذا يذكره من عاصره: «لا يكل ولا يمل من العمل... بنى دبي بمشاريع جريئة تفخر بها الأجيال».

ومن أبرز الشهادات والمنجزات التي تقف شاهدة على عبقرية وحكمة القائد الاستثنائي:

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