الامارات | 12 شرطاً لتسجيل الطلبة المواطنين في «البعثات الدراسية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 12 شرطاً لقبول خريجي الثانوية العامة للعام الجاري والعامين السابقين، لدراسة برامج البكالوريوس، بعدما أعلنت أول من أمس، فتح باب التسجيل للالتحاق بالبعثات الدراسية خارج الدولة لفصل الربيع 2025 للطلبة والمهتمين من مواطني دولة الإمارات.

ودعت الوزارة إلى الالتحاق ببرنامج البعثات لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة، حيث يستمر فتح باب التقديم حتى الثامن من نوفمبر المقبل، موضحة أن هذه الخدمة تتيح للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين شروط ومعايير برنامج الابتعاث، التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة، على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه)، في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

ويتم اختيار المتقدمين بناء على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأكاديمية السابقة، ونتائج امتحانات القبول الجامعي، ومستوى الجامعة، ومدى الحاجة إلى التخصص المراد دراسته، واجتياز المقابلة الشخصية، وغيرها من العوامل.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات (حاملي جواز السفر الإماراتي وخلاصة القيد)، وألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل الدولة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وحاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من الوزارة، يتضمن تاريخ بداية ونهاية الدراسة، وكلفتها الإجمالية.

ولفتت إلى ضرورة معادلة/التصديق على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم المتقدم بالمدة المطلوبة للانتظام في الدراسة خارج الدولة، بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة (نموذج الفحص الطبي متوافر في طلب التقديم، وبالإمكان اعتماده من أي مستشفى/مركز طبي حكومي داخل الدولة).

كما يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية كجزء مهم من إجراءات القبول، وأن يوفر شهادة إعفاء (تأجيل/إنهاء) من الخدمة الوطنية (للطلبة الذكور)، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث، بعد حصوله على الموافقة النهائية، إضافة إلى أهمية ألا يتم ابتعاث الطالب للدرجة العلمية التي سبق أن أتمها أو درجة علمية أقل منها، سواء على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقة الطالب، وألا يتم ابتعاث الطالب الذي سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى وألغيت بعثته لأي سبب من الأسباب.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التقديم على طلب بعثة دراسية باتباع عدد من الخطوات عبر الضغط على زر «ابدأ الخدمة» على الرابط بعد التأكد من فئة المتقدم، إذ هناك فئتان، الأولى خريجو الثانوية العامة للعام الجاري (طلبة الصف الـ12)، وخريجو الثانوية العامة للعامين السابقين، والطلبة المحولون من جامعات أخرى، والمتقدمون لدراسة برامج الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه)، وبرنامج التبادل.

ويتعين على المتقدم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وتعبئة جميع البيانات وتحميل الوثائق المطلوبة، واستلام ومراجعة الطلب الخاص بالمتقدم، والتأكد من توافر البيانات والوثائق المطلوبة من إدارة البعثات، ثم التحقق من مطابقة الشروط والمعايير لبرنامج البعثات لكل طلب، والتواصل مع المتقدمين لإيضاح إجراءات القبول.

وتعرض جميع طلبات التقديم المكتملة لاتخاذ القرار المناسب لكل طلب، والإعلان عن نتائج القبول النهائية لطلبات التقديم المكتملة، حسب الجدول الزمني المعلن عنه لعملية القبول كل عام.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني في الأسئلة الأكثر شيوعاً، تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب مبتعث من الوزارة وملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا، موضحة أن البعثات الدراسية في الخارج تتسم بامتيازات تُمنح للطالب المبتعث خلال دراسته في الخارج حسب نوع البعثة، إذ تغطي البعثة الدراسية كل الرسوم الدراسية، إضافة إلى بدل استعداد للسفر في بداية البعثة، وبدل تذكرة سفر سنوية، ومخصصات سنوية (بدل كتب ولوازم دراسية)، فضلاً عن التأمين الصحي، ومخصص شهري، ومخصصات الزوج والأبناء (يشترط الإقامة الدائمة للمرافقين في بلد الابتعاث)، ومخصصات تخرج.

وأشارت إلى أن اختبار الـEnglish EmSAT متطلب أساسي للحصول على بعثة دراسية، إضافة إلى اختبارات «الإمسات» المطلوبة للمواد الأخرى، بحسب التخصص المراد دراسته، مع ضرورة استيفاء بقية شروط الابتعاث. ومن المهم أيضاً توفير درجة الـTOFEL أو IELTS، حيث يتم طلبها أيضاً في الجامعات خارج الدولة ولأغراض استخراج التأشيرة الدراسية.

وحددت الوزارة متطلبات التقديم على البعثات الدراسية لاستكمال الدراسات العليا، إذ يُشترط في المتقدم أن يكون مستوفياً الشروط العامة للابتعاث، ويكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 150 في اختبار GRE Quantitative Score (مع العلم بأن درجة اختبار GRE شرط من شروط التقديم لبرنامج البعثات ولا يتعلق بالبرنامج الدراسي أو الجامعة المراد الدراسة فيها)، وأن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في أحد امتحانات اللغة التي تؤهله لدراسة الدرجة والتخصص المطلوب أكاديمياً، من إحدى مؤسسات التعليم العالي المحددة للابتعاث من قبل الوزارة.

كما يجب أن تنطبق الشروط التالية على مؤسسات التعليم العالي التي حصل منها المتقدّم على مؤهلاته السابقة، وهي أن تكون ضمن أفضل 400 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في حال كانت الجامعة خارج الدولة. وأن تكون ضمن أفضل 1000 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في حال كانت الجامعة داخل الدولة، وألا يقل المعدل العام في المؤهل السابق عن جيد جداً أو ما يعادله. وأن يتوافق المؤهل الدراسي السابق في تخصصات الهندسة والطب وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية والقانون، مع المؤهل المطلوب دراسته، وألا يتم الابتعاث في البرامج التنفيذية والبرامج التي تُطرح في مراكز التعليم المستمر أو مراكز الدراسات المهنية.

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مميزات تتيحها البعثات الدراسية للطلبة المستفيدين.. وتخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب.