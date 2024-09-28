الامارات | وفد الإمارات يواصل اجتماعاته ولقاءاته الهامة خلال اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل وفد دولة الإمارات مشاركته في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع.

فقد شارك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في اجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على إصدار إعلان في هذا الخصوص.

شارك معاليه في فعالية بعنوان "مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات لدى المهاجرين واللاجئين". كما أشاد معاليه خلال الاجتماع بالتقدم المحرز في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات، وأكد التزام الدولة بالتعاون الوثيق مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي العالمي.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع السيدة كاثرين راسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في حدث ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، بحضور رئاسة COP29 والبرازيل.

وشارك معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة، في جلسة حوارية لتحالف الأمم المتحدة للحضارات حول "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة من خلال دعم الحوار بين الثقافات والأديان."

وشاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في "حوار القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول المركز العالمي للتكيف: الشراكة العالمية لتكثيف العمل على التكيف." كما عقدت معاليها اجتماعات مع عدد من المسؤولين من الأمم المتحدة والحكومات بشأن الطاقة والبيئة.

من جهته شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع طاولة مستديرة حول "تسريع الاستثمار في الأسواق الأفريقية: أهداف جديدة وشراكات ومشاريع". كما شارك معاليه في فعالية "أفريقيا ونقطة التحول"، وهي ندوة للمستثمرين من الولايات المتحدة نظمها معهد "ميلكين" و"إنفست أفريكا". وشارك معاليه في حوارات مع معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، ومعالي تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس جمهورية غينيا، وعدد من وزراء الخارجية.

ومن جهته، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي. وقدم معاليه بيانًا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، بحضور سعادة سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وشارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا. كما حضر معاليه وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، الاجتماع الوزاري حول "الوضع في غزة وتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الوزارية المكلفة من منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج.

والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، بالسيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة السفير وولفغانغ برولر، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك سعادة سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع رفيع المستوى حول اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

والتقت سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، باللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، بما في ذلك أعضاء أمانة اللجنة توم بيكرل وستيفاني أوكندن، بالإضافة إلى رئيسي اللجنة جورج بورستينغ وإيلانا سيد.

وتُعد هذه أول مشاركة لدولة الإمارات كعضو كامل في اللجنة، وسلطت الحوارات الضوء على دمج جهود دولة الإمارات في حماية المحيطات مع أولويات اللجنة، وخاصة ضمن تخطيط استدامة المحيطات. كما شاركت سعادتها في فعالية "دعم وصول الشعوب الأصلية إلى التمويل من مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 بشكل مباشر".

وحضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، فعالية "بروجكت افريوون" حول "العوامل التي تساهم بتحول التعليم".