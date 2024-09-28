حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء أوزبكستان ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، مع معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء أوزبكستان، علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «التقيت معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء أوزبكستان، وبحثنا علاقات الصداقة التي تجمع بين الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كما التقيت معالي السيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس الجمهورية، وشهدنا جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان التي عُقدت في طشقند، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية».

وأوضح سموه: «خلال زيارتنا الرسمية لأوزبكستان، بحثت مع معالي الفريق باخودير قربانوف، وزير الدفاع، التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما شهدنا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب والتعليم وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات الدفاعية... قيادة دولة الإمارات حريصة على إقامة شراكات بناءة تعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين».