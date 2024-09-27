عبدالله بن زايد يبحث علاقات التعاون والشراكة مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.

والتقى سموه، معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي بايبا براجا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية لاتفيا، ومعالي الدكتور إيان بورج وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، ومعالي محمد حسن وزير خارجية ماليزيا، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ومعالي مكسيم ريجينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، ومعالي ديانا موندينو، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان.

وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وتم استعراض التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والأمن الغذائي والصحية والثقافية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي وزراء الخارجية، مؤكداً على نهج دولة الإمارات الثابت في تطوير وترسيخ قاعدة علاقاتها مع دول العالم الصديقة، بما يلبي التطلعات التنموية المشتركة، ويدعم مساعي تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما بحث سموه خلال اجتماعاته مع وزراء الخارجية، التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعا مشتركا مع سعادة السيدة كومفورت ايرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية ، جرى خلاله بحث التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية ، لاسيما على الصعيد الإنساني في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مناطق عدة في العالم.

كما عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحثا خلاله التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية ، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة ، ودور دولة الإمارات في إيصال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.