الامارات | حاكم أم القيوين يتقبل تعازي أحمد جمعة الزعابي في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب معالي أحمد جمعة الزعابي خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القويين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.