"تريندز" يؤكد دور الأبحاث في بناء ثقافة السلام العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مائدة مستديرة دولية نظمتها جمعية الشعوب الأوراسية والأفريقية، التابعة للاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية، تحت عنوان "الدبلوماسية العامة .. الشراكة من أجل السلام والوئام"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضيف شرف المائدة الدولية المستديرة، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الأبحاث في تعزيز ونشر قيم السلام والتسامح والنهوض بالدبلوماسية العامة.

وشدد على أن مراكز الأبحاث تساهم بشكل فعال في تعزيز الدبلوماسية العامة من خلال نشر المعرفة وتنظيم حوارات بناءة، مؤكداً أن هذا الدور يتماشى مع شعار الأمم المتحدة لليوم الدولي للسلام لهذا العام "زرع ثقافة السلام".

وتناولت المائدة المستديرة دور الدبلوماسية العامة في تعزيز السلام والوئام بين الشعوب، وأهمية الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.