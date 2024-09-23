الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يصل إلى البيت الأبيض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى البيت الأبيض في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
كان في استقبال سموه، لدى وصوله، فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي رحب بزيارته والوفد المرافق. 
يبحث سموه مع فخامة جو بايدن، خلال اللقاء، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا