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رئيس الدولة يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.

وتمنى سموه لأنورا كومارا ديساناياكي، التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها.
 
وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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