الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ  أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements