الامارات | رئيس الدولة يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.".