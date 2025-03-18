سحر شهر رمضان في مصر: تألق ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل شهر رمضان للمسلمين فترة مميزة مليئة بالأجواء الروحانية، ويرتبط هذا الشهر الكريم بعدد من التقاليد التي تعكس عمق الثقافة الدينية في المجتمعات الإسلامية،منذ عقود طويلة، أصبحت الابتهالات والأدعية الرسمية جزءاً لا يتجزأ من مشاعر الصائمين وصومهم،وقد ترك سليم إبراهيم رخا، أحد عشاق الشيخ سيد النقشبندي، شهادة مثيرة عن تلك الأجواء الدينية خلال شهر رمضان، حيث كان يروي كيف كانت الأصوات تُحلق في سماء القرية من خلال الراديو، مما يساهم في تعزيز الروح الروحية للصائمين،سنستعرض في هذا البحث رحلة حياة الشيخ سيد النقشبندي وتأثيره العميق في الحياة الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان.

نشأة الشيخ سيد النقشبندي

ولد الشيخ سيد النقشبندي في قرية ديميرة التابعة لمحافظة الدقهلية عام 1920م،انتقلت أسرته لاحقًا إلى مدينة طهطا، حيث بدأ بحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة،وقد بدأت رحلته الروحية في حلقات الذكر مع الطريقة النقشبندية، التي ينتمي إليها نسب جده محمد بهاء الدين النقشبندي،كان والد الشيخ أيضًا عالم دين، مما ساهم في تنشئة ابنٍ يعبر عن القيم الروحية والدينية بعمق،واستمر في تطوير مواهبه الإنشادية حتى أصبح أيقونة في مجال الابتهالات والأدعية.

البداية المهنية وتأثير الإذاعة

في عام 1955، انتقل الشيخ سيد النقشبندي إلى مدينة طنطا، حيث بدأ مسيرته الفنية،ولقد ذاعت شهرته بسرعة، وبدأت الإذاعة المصرية في بث ادعاءاته وأعماله،لقاؤه بالإعلامي الكبير أحمد فراج في عام 1966 كان نقطة تحول في مسيرته، حيث تم تسجيل العديد من البرامج التي تعكس روحيته وموهبته،ومن تلك البرامج “في رحاب الله” و”دعاء” الذي كان يُبث يوميًا بعد آذان المغرب،ومن الأعمال البارزة التي تعاون فيها مع أشهر الملحنين، كانت ابتهالات تلامس قلوب المستمعين وخصوصًا في شهر رمضان.

المساهمة الفنية في شهر رمضان

ارتبط اسم الشيخ سيد النقشبندي بشهر رمضان بشكل وثيق، حيث كانت أعماله تجذب قلوب الصائمين في وقت الإفطار،صوته كان يشكل وتجربة روحية، حيث كان الابتهال ينطلق من أعماق قلبه، مما يخلق حالة من الطمأنينة والسلام في النفوس،لقد أسس سيد مدرسة فنية سُميت بالابتهالات، والتي تمتاز بالتنوع والتعبير العميق عن الإيمان،من أهم أعماله في هذا السياق، ابتهالات مثل “الله يا الله” و”سبحانك ربي سبحانك”، اللتين ترتبطان بمشاعر الخشوع والتضرع.

الإرث والإرث الديني

توفي الشيخ سيد النقشبندي عام 1976، ولكن إرثه لا يزال حاضراً في ذاكرة المصريين، فقد مُنح العديد من التكريمات من قبل السلطات المصرية،فقد كرم في عام 1979 كما تمت تسميته على أحد أكبر شوارع مدينة طنطا،يُعتبر سيد النقشبندي رمزًا روحيًا للأجيال الحالية والقادمة، ويمثل جسرًا يربط الماضي بالحاضر، مُسهمًا في تعزيز القيم الروحية والدينية في المجتمع المصري، مما يجعل صوتَه يمثل نقطة تلاقٍ بين التراث والإيمان.

في الختام، يبقى الشيخ سيد النقشبندي أحد أعمدة الإنشاد والابتهال الديني في العالم الإسلامي، حيث أثرت أعماله القلبية على الكثيرين، وجعلت من شهر رمضان موسمًا روحانيًا مميزًا،يستمر صوته المفعم بالروحانية في نقل مشاعر الإيمان والمحبة، مذكّرًا بأهمية الروحانيات في حياتنا اليومية،إن ارتباط المجتمع بأعماله لا يزال مستمرًا، مما يجعل إرثه الثقافي والروحي حاضرًا في كل مناسبة دينية، ويعبر عن قدرة الفن على التعبير عن القيم الدينية والإنسانية في الحياة.