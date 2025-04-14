انت الان تتابع خبر "استعارة الملامح".. مخاطر محتملة من تجربة "صورتك الكارتونية" بالذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول المختصون ان ترند تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كرتونية لاقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين من مختلف الأعمار، خاصة فئة الشباب، بسبب الرغبة في التميز، وتحقيق محتوى بصري مختلف ولافت للانتباه، إلى جانب حب التجربة والتفاعل مع أحدث الصيحات التقنية.كما رجح المختصون ان يكون التفاعل الكبير وتجربة هذه التقنية يعود الى ان الرسوم الكرتونية تمنح المستخدمين فرصة لتجديد صورتهم الرقمية بطريقة مسلية، وغالباً ما تلامس الجانب الطفولي في النفس البشرية، كما أن مشاركة هذه الصور تفتح بابا للتفاعل الاجتماعي من خلال التعليقات والمقارنات.

لكن المختصين يحذرون من مخاطر حقيقية خلف هذا الترفيه الظاهري، تتعلق بالخصوصية وسرقة البيانات، فمعظم هذه التطبيقات تطلب الوصول إلى ألبومات الصور أو تخزين البيانات على خوادم خارجية، ما يثير القلق حول استخدام الصور لأغراض تجارية أو حتى أمنية دون علم المستخدم، حيث يمكن استخدام هذه الصور المعدّلة في عمليات التزييف العميق (deepfake) أو في انتحال الهوية.

وينصح الخبراء بعدم استخدام التطبيق الا اذا كانت هناك ثقة في الجهة المطورة، مع مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية قبل تحميل أي صورة خاصة في عالم رقمي سريع التطور.

