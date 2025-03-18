شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مراقبة الإنترنت البريطانية تراقب خدمات التخزين لمنع استغلال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تسعى بريطانيا لوضع حدود صارمة لمراقبة ملفات التخزين عبر الإنترنت وذلك لمنع استغلال الأطفال ونشر مواد تضر بهم ومحتويات شديدة الخطورة لاعمارهم.

وأعلنت هيئة مراقبة الإنترنت Ofcom أنها أطلقت برنامج إنفاذ جديد يركز على خدمات تخزين الملفات ومشاركة الملفات عبر الإنترنت، يأتى ذلك مع دخول واجبات قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة المتعلقة بمعالجة المحتوى غير القانوني حيز التنفيذ اليوم .

وصرحت الهيئة التنظيمية ، بأن أدلتها تُظهر أن خدمات مشاركة الملفات وتخزينها "عُرضة بشكل خاص" لاستخدامها في نشر مواد تلحق الضرر على الأطفال (CSAM) المستندة إلى الصور.

وسيُقيّم برنامج الإنفاذ تدابير السلامة التي وضعتها الهيئة بهدف منع المخالفين من نشر مواد تلحق الضررعلى الأطفال عبر خدماتها.

وأضافت أوفكوم أنها راسلت "عددًا" من هذه الخدمات، دون ذكر أسماء أيٍّ منها ، وأخطرتها بأنه سيتم قريبًا إرسال "طلبات معلومات رسمية" بشأن التدابير التي طبقتها بالفعل أو تخطط لتطبيقها لمكافحة مواد تلحق الضرر على الأطفال.

وستطلب منها تقديم تقييمات لمخاطر الضرر غير القانوني.

إن عدم الامتثال لقانون مراقبة الشركات قد يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية.